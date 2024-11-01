edición general
Se ha filtrado el precio de Steam Machine y prepárate: Valve confirmaría las sospechas apuntando a más de 800 euros

En el código fuente de la web sigue apareciendo el precio para los dos modelos de Steam Machine. El dispositivo que incluye una unidad de almacenamiento de 512 GB tiene un precio de 19.826 coronas checas (816,19 euros al cambio). La Steam Machine de mayor capacidad, que tiene un SSD M2 de 2 TB, presenta un precio de 22.305 CZK (918,24 euros al cambio).

#1 yarkyark
Con esos precios es mas interesante comprar un pc gaming
Elrosquasard #2 Elrosquasard
#1 Incluso una consola. Es que es mas caro que una PS5 pro y menos potente,
#3 Eukherio
#2 Veremos cómo queda todo viendo los problemas de los precios de la RAM. Igual acaban todas en los 800 euros. Yo por mi parte esperaré a la Steam Deck 2, que puestos a dejarme más de 500 euros que no sea por tener un segundo PC de sobremesa.
#5 chochis
#2 Steam es gratis y los juegos tienen grandísimas rebajas muchas veces. Puedes añadir todo tipo de emuladores y correr el sistema operativo que te de la gana. Igual que una ps5 no es.
Elrosquasard #6 Elrosquasard
#5 No he dicho eso. He dicho que podría interesar mas una consola. Por ejemplo una consola Xbox serie X con el Game Pass no es una mala opción, y por precio es igual mas interesante que esto. De todas maneras habrá que ver las posibilididades de este mini PC sobre posibles actualizaciones de hardware.
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#6 Si te fijas en las especificaciones (las comparte #_4), veras que un MiniPc precisamente no es
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Es que es un Pc Gaming
AMD semipersonalizado con arquitectura Zen 4-6nucleos-12hilos
Graficos: AMD semipersonalizado con arquitectura RDNA3- 28 nucleos graficos
Memoria 16GB DDR5
Memoria Vram 8Gb GDDR6
Almacenamiento 2TB SSD NVMe
Ampliable con microSD
4USB 2 usb 3 y 2 usb 2
1USB C
Wifi 6
Ethernet 1 Gbps
