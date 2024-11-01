edición general
Hospitalizado un hombre de 30 años por alergia inducida tras el ejercicio al comer cangrejo y bailar k-pop

El episodio fue documentado por Tianci Tang, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Medicina China de Zhejiang, en Hangzhou, junto con su equipo, quienes describieron el caso como una alergia alimentaria inducida por ejercicio, una condición rara y poco conocida.

6 comentarios
#5 Tensk
#4 No sé qué mierda es esa que has enlazado pero como esté al nivel de la que hay que meterse para escuchar eso... explicaría muchas cosas.

Feliz año, beeeeeee! :roll:
2
#2 Leclercia_adecarboxylata
Lo sorprendente de la noticia es que, como puede verse en la imagen de la derecha la mascarilla iba conectada a un suero.

PD: para los tikismikis, sí, a veces se nebuliza suero fisiológico por un ventimask pero no se conecta a un suero.
1
#1 skaworld
Mucho cuidado con eso esta noche y limitad vuestros pasos de baile al confiable ondear de manitos con "un año mas" de Mecano
1
#3 Tensk
#1 Meanwhile at Skaworld's house www.youtube.com/watch?v=Hy8kmNEo1i8
2
#4 skaworld
#3 ojalá... pero muy a mi pesar y pese a mis constantes tentativas mi jamás he conseguido un bigote recio y formal de tal grandeza...

Otro de mis sueños rotos

Con lo que me quedo con...
youtu.be/TwrvXp7nnRU?si=Xn25L-B1SKJU-cBG

Feliz año
0
#6 TripleXXX
Yo conozco a una que cogió alergia a los perros después de pasar la noche perreando, ya tu sabe :troll:
0

