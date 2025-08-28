¿Hospitales de inteligencia artificial? El futuro de la sanidad ya no es ciencia-ficción

En China, Tsinghua University acaba de inaugurar un hospital que, a primera vista, parece sacado de una novela de ciencia-ficción: un centro en el que el diagnóstico, el seguimiento y buena parte de la atención médica no son llevados a cabo por médicos humanos, sino por sistemas agénticos de inteligencia artificial.
Pero después de estas medicina creo que ahí andaría. La profesión es captar/evaluar síntomas para efectuar un diagnóstico, me parece muy óptimo para una IA.
Pero le ocurre lo mismo que a la conducción. Aunque lo hiciera mejor que un humano nadie toleraría un sistema cuyos fallos cuestan vidas humanas, así que quizá pase mucho tiempo antes de que dejen de estar supervisadas por personas.
Pero el meollo es que el mercado objetivo no es donde hay médicos: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40722036/ o www.equities.com/impact-investing/emerging-countries-ai-health-care/
Corregimos el tratamiento:
Nuevo diagnóstico: El dolor se debe a torsión testicular.