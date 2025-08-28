edición general
5 meneos
24 clics
¿Hospitales de inteligencia artificial? El futuro de la sanidad ya no es ciencia-ficción

¿Hospitales de inteligencia artificial? El futuro de la sanidad ya no es ciencia-ficción

En China, Tsinghua University acaba de inaugurar un hospital que, a primera vista, parece sacado de una novela de ciencia-ficción: un centro en el que el diagnóstico, el seguimiento y buena parte de la atención médica no son llevados a cabo por médicos humanos, sino por sistemas agénticos de inteligencia artificial.

| etiquetas: china , hospital , ai
4 1 1 K 54 actualidad
7 comentarios
4 1 1 K 54 actualidad
#2 encurtido
Las mejores tareas para desempeñar por la IA son las burocráticas y en general de oficina que no requieran una especial creatividad o discusión: contabilidad, trámites, finanzas, etc.

Pero después de estas medicina creo que ahí andaría. La profesión es captar/evaluar síntomas para efectuar un diagnóstico, me parece muy óptimo para una IA.

Pero le ocurre lo mismo que a la conducción. Aunque lo hiciera mejor que un humano nadie toleraría un sistema cuyos fallos cuestan vidas humanas, así que quizá pase mucho tiempo antes de que dejen de estar supervisadas por personas.
2 K 39
#5 parladoiro *
#2 solo tiene que ser mejor que los humanos en el sistema que sea.
Pero el meollo es que el mercado objetivo no es donde hay médicos: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40722036/ o www.equities.com/impact-investing/emerging-countries-ai-health-care/
0 K 10
#6 yarkyark
#2 Cierto. Pero si al medico le das el paciente ya con unos análisis previos y un posible diagnostico le quitas mucho trabajo de de encima. Lo que hace que sean mas eficientes y puedan acelerar los diagnósticos, que es esencial para atajar los problemas mas importantes a tiempo.
0 K 11
Pertinax #1 Pertinax
La cancamusa ataca de nuevo.
0 K 18
Chinchorro #3 Chinchorro
Médicos por suscripción; si quiere la versión premium sin anuncios de nuestro ginecólogo,debe pagar una tarifa adicional.



:troll:
0 K 11
vvjacobo #4 vvjacobo *
Tienes razón: mi operación anterior estaba mal. Como usted es mujer, es imposible que la próstata sea el origen de su malestar en la parte baja de la tripa.
Corregimos el tratamiento:
Nuevo diagnóstico: El dolor se debe a torsión testicular.
0 K 11
enochmm #7 enochmm
De un primer vistazo veo una imagen que no es real, así que igual no me creo que lo hayan inaugurado.
0 K 11

menéame