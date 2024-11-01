edición general
"Los hospitales y los ancianos los necesitan": el profundo impacto en EE.UU. si Trump deporta a cientos de miles de haitianos

Muchos trabajan en servicios esenciales para los estadounidenses como centros de salud y hogares de ancianos. EE.UU. los acogió después de un devastador terremoto en Haití en 2010, otorgándoles un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que fue extendido sucesivamente debido a la crisis de seguridad que enfrenta un país dominado por brutales pandillas. Pero ahora, unos 350.000 haitianos que han vivido por más de una década en EE.UU. bajo la protección del TPS corren el riesgo de ser deportados luego de que el gobierno.

5 comentarios
capitan__nemo #1 capitan__nemo *
Para los ancianos tendran un plan de aktionT4 distinto.
Dramaba #3 Dramaba
#1 Soylent green? :-D
obmultimedia #5 obmultimedia
#1 Ahora entiendo la participacion de Ayuso en un evento por videoconferencia en Mar-A-Lago :troll: :troll: :troll:
johel #2 johel *
Haiti lleva sin gobierno desde que asesinaron en su casa al presidente* en 2021, es de facto un estado democratico fallido. Deportar a los Haitianos que llevan 16 años en usa es basicamente condenarlos a muerte.

*Si era bueno, malo o un hijo de puta ya no lo se.
#4 lordban
Nunca entenderé porqué la gente se manifiesta con banderas extranjeras. No ayudan en nada a su petición.
