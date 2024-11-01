El Hospital Virgen Macarena de Sevilla recibe el primer premio por la investigación sobre el carcinoma de Merkel

Se trata de una de las enfermedades dermatológicas con más rápido avance y mal pronóstico en fases avanzadas. El Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen Macarena ha obtenido el primer premio en el Congreso Europeo de Patología por una «novedosa investigación sobre el carcinoma de Merkel, un cáncer dermatológico poco frecuente, cuyo hallazgo puede conllevar la apertura de nuevas vías de tratamientos«.