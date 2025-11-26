edición general
El hospital que ardió en Cartagena está recubierto del mismo material inflamable que el edificio del Campanar en Valencia

El Hospital Santa Isabel de Cartagena, que ardió hoy, está recubierto de paneles altamente inflamables del mismo material que se utilizó en el Campanar de Valencia. Este material, conocido por su peligrosidad, ha sido utilizado en edificios que sufrieron incendios graves -torre Ámbar en Madrid, Torre del Moro en Milán o Torre Grenfell en Londres- La peligrosidad del material es conocida, pero no existe censo en España de edificios con fachadas combustibles. Tras el incendio de 2015 en se hospital se había reclamado su sustitución, y no se hizo

