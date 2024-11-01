Un gran incendio estalla en un hospital de Cartagena: pacientes y trabajadores han sido evacuados de emergencia

Un incendio declarado a primera hora de la mañana, declarado sobre las 7:25, ha obligado a evacuar a los pacientes en el Hospital Universitario de Santa Lucía de Cartagena. El fuego ha sorprendido a los trabajadores y pacientes del centro, que han sido desalojados con rapidez por los servicios de emergencia. Los bomberos continúan trabajando en el hospital, mientras comienzan las investigaciones para determinar las causas del suceso