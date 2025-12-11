·
12

55
clics
Horror en El Catllar (Tarragona): un vecino mata a puñaladas al perro de un joven y sigue en libertad
El dueño denuncia que el agresor ya había atacado antes al animal con una cadena con pinchos. ...

#7
YeahYa
#5
¿Cómo se puede entrar en un patio horas después de que ocurra un incidente y matar a un ser vivo sin alevosía?
Explícamelo...
2
K
35
#8
Metabarón
#6
No es muy normal llevar un arma blanca por la calle, eh? Y menos liarse a puñaladas con un cachorro por "entrar en pánico"...
1
K
16
#9
bizcobollo
#8
No es normal pero estas historias en las que alguien de repente comete un acto tan salvaje me cuesta creer que no haya una historia detrás entre los dos vecinos.
1
K
14
#10
Metabarón
#9
La que sea que haya, no justifica matar un cachorro.
2
K
9
#11
bizcobollo
#10
Seguramente no, y no es el caso, pero si se trata de un ataque a un bebé por ejemplo estaría justificado en mi opinión.
1
K
14
#12
Metabarón
#11
Ahí estamos de acuerdo: Es lo que harías tú y si fuera el caso que dices, que es bien diferente al que dice la noticia.
1
K
27
#13
SantanaS
El hecho de apuñalar, aunque sea un saco de patatas, a mí ya me da repelús.
1
K
15
#1
cocococo
Si aparte de matarle el perro, meten al joven en la cárcel, buena cosa entonces.
0
K
7
#2
bizcobollo
Típica noticia en la que te cuentan lo que quieren. Dicen que el perro se metió en casa del vecino. Imagínate que éste tiene un bebé, por ejemplo. Dejas tranquilamente a tu bebé un momento en el patio de tu casa y entra el perro del vecino y le ataca... pues no sé. Hay que conocer las dos partes.
4
K
7
#3
YeahYa
#2
E imagínate que no tiene un hijo
O imagínate que pudiera tener un hijo al que no le ha pasado nada, porque eso sí lo sabemos, y que pudiera ser una persona normal que no mate a puñaladas a un animal con alevosía
4
K
34
#5
bizcobollo
#3
Por eso hay que conocer las dos partes, para no hacer suposiciones como que es una persona que mató al perro porque sí y con alevosía.
0
K
7
#4
argonitran
#2
Vuelve a leer la notica y tu comentario. estas intentando justificar algo injustificable. Estas defendiendo estrangular, apalizar y apuñalar a un cachorro por favor.
4
K
38
#6
bizcobollo
*
#4
Al revés, yo no justifico nada. Sólo digo que hay que conocer las dos partes. Puede ser perfectamente que el tío sea un sádico o que entró en pánico por lo que fuera. Hay gente que los perros les da pánico.
2
K
6
#14
lamonjamellada
#2
o imagínate que tiene un laboratorio de crack y tiene miedo a que le descubre la poli.
O imagínate que le estaba pegando a su mujer y al entrar el perro le vieron los vecinos.
O imagínate que es un extraterrestre y no quiere que le descubran.
Puestos a especular, me gustan las mías.
Defender a peña violenta es algo poco recomendable, porque un día es un perro, otro una persona.
1
K
16
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
