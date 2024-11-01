edición general
'El Hormiguero' (15.3%) destaca con la primera visita de Moreno Bonilla en un buen access para 'El Intermedio' (7.5%)

'El Hormiguero' domina el primer access de la semana...

Rogue
Jamás lo he visto y jamás lo veré.
avejamdro
#3 Jamás lo he visto y jamás lo volveré a ver.
pitercio
La de agua que van a necesitar para retirar todo el jabón que chorreó por ahí.
Marisadoro
Alguien sube una noticia....
sube el primer comentario....
sube el segundo comentario...
y el segundo comentario es una autocita a otro primer comentario suyo de otra noticia suya....
(y además ese primer comentario de esa otra noticia suya tiene su propia autorespuesta a sí mismo)

¿Onan eres tu?
elGude
¿Le preguntaron a Moreno Bonilla por el tema de los cribados?
YSiguesLeyendo
... con la primera visita a su plató del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla...
YSiguesLeyendo
hizo más audiencia que Marc Giró, como ya se pronosticó aquí: www.meneame.net/story/juanma-moreno-debuta-lunes-hormiguero-3-meses-el
YSiguesLeyendo
por ahí arriba comentan sin haber visto el programa. le preguntaron por todo, incluido los cribados y su supuesto enfrentamiento con Ayuso para liderar un PP post-Frijolito
Mauricio_Colmenero
Que tiempos aquellos, al principio, cuando "La Revuelta" de Broncano le sacaba unos puntos a "El Hormiguero" y aquí, en MNM era todo una fiesta. Alegría, botellas descorchando, ... FIESTA.

Luego, en audiencia, los "fachas" ganaron a los "demócratas", y al que se le ocurría recordar (con sarcasmo) esas primeras semanas de jolgorio, le caían (me cayeron) strikes como leches .
Review
Claro que da buen resultado llevar a Moreno Bonilla al programa, les dan lo que su público busca
Mauricio_Colmenero
Marc Giró, mucho progresista, pero el dinero es el dinero ...
kkculopis
#5 Entre progresista con pasta y fatxa pobre con cual te quedas?
Mauricio_Colmenero
#12 "La abeja no pierde el tiempo en explicarle a la mosca, que la miel es mejor que la mierda"

No pierdo el tiempo.
