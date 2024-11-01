·
3
meneos
45
clics
'El Hormiguero' (15.3%) destaca con la primera visita de Moreno Bonilla en un buen access para 'El Intermedio' (7.5%)
'El Hormiguero' domina el primer access de la semana...
|
etiquetas
:
television
,
audiencia
,
juanma moreno
,
andalucia
2
1
7
K
-12
actualidad
13 comentarios
actualidad
#3
Rogue
Jamás lo he visto y jamás lo veré.
3
K
34
#10
avejamdro
#3
Jamás lo he visto y jamás lo volveré a ver.
1
K
16
#8
pitercio
La de agua que van a necesitar para retirar todo el jabón que chorreó por ahí.
0
K
20
#11
Marisadoro
*
Alguien sube una noticia....
sube el primer comentario....
sube el segundo comentario...
y el segundo comentario es una autocita a otro primer comentario suyo de otra noticia suya....
(y además ese primer comentario de esa otra noticia suya tiene su propia autorespuesta a sí mismo)
¿Onan eres tu?
0
K
19
#7
elGude
¿Le preguntaron a Moreno Bonilla por el tema de los cribados?
1
K
16
#1
YSiguesLeyendo
... con la primera visita a su plató del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla...
0
K
13
#2
YSiguesLeyendo
hizo más audiencia que Marc Giró, como ya se pronosticó aquí:
www.meneame.net/story/juanma-moreno-debuta-lunes-hormiguero-3-meses-el
0
K
13
#9
YSiguesLeyendo
por ahí arriba comentan sin haber visto el programa. le preguntaron por todo, incluido los cribados y su supuesto enfrentamiento con Ayuso para liderar un PP post-Frijolito
0
K
13
#6
Mauricio_Colmenero
Que tiempos aquellos, al principio, cuando "La Revuelta" de Broncano le sacaba unos puntos a "El Hormiguero" y aquí, en MNM era todo una fiesta. Alegría, botellas descorchando, ... FIESTA.
Luego, en audiencia, los "fachas" ganaron a los "demócratas", y al que se le ocurría recordar (con sarcasmo) esas primeras semanas de jolgorio, le caían (me cayeron) strikes como leches .
2
K
11
#4
Review
Claro que da buen resultado llevar a Moreno Bonilla al programa, les dan lo que su público busca
0
K
7
#5
Mauricio_Colmenero
Marc Giró, mucho progresista, pero el dinero es el dinero ...
1
K
0
#12
kkculopis
#5
Entre progresista con pasta y fatxa pobre con cual te quedas?
0
K
6
#13
Mauricio_Colmenero
#12
"La abeja no pierde el tiempo en explicarle a la mosca, que la miel es mejor que la mierda"
No pierdo el tiempo.
0
K
9
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
