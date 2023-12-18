edición general
5 meneos
4 clics
Hong Kong juzga al magnate anticomunista Jimmy Lai por los tumultos de 2019

Hong Kong juzga al magnate anticomunista Jimmy Lai por los tumultos de 2019

El editor se enfrenta a los cargos de “sedición”, “instigación al odio” y “conspiración con potencia extranjera”

| etiquetas: periodismo , jimmy , lai , hong , kong , activista
5 0 0 K 47 actualidad
1 comentarios
5 0 0 K 47 actualidad
sotillo #1 sotillo
Otro sadico como los de Trump
1 K 19

menéame