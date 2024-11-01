edición general
Honduras sigue sin presidente a nueve días de elecciones, alertan sobre riesgos de la democracia

Este lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) seguía sin reportar oficialmente resultados, luego de reiniciar el escrutinio de nuevas actas que estuvo paralizado por más de 48 horas. De acuerdo con informaciones, el empresario Nasry Asfura, apoyado públicamente por el presidente de EEUU Donald Trump, llevaría una “leve ventaja”, con el 40,19%. Analistas han advertido de la inestabilidad institucional, en medio de una profunda crisis, lo que les hace temer sobre el futuro de la democracia en ese país.

| etiquetas: honduras , elecciones , fallas
comentarios
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
"el empresario Nasry Asfura, apoyado públicamente por el presidente de EEUU Donald Trump"
Injerencias buenas
Pertinax #3 Pertinax *
#1 De la ocultación de las actas electorales II se ve que no te apetece hablar. Por lo que sea.
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
#3 Contigo, como norma general, no me apetece hablar nunca de nada.
Pertinax #6 Pertinax
#5 Y lo entiendo.
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#6 "“Libre no reconoce unos comicios celebrados bajo la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la oligarquía aliada, que han ejecutado un golpe electoral en curso. Se enviaron un millón de mensajes en distintas plataformas advirtiendo que, si votaban por Rixi, no habría remesas en diciembre”. [...] También denunció que el sistema de transmisión de resultados habría sido “manipulado en su código fuente”. Sin usar las tres llaves del

Pertinax #9 Pertinax *
#8 Para dar credibilidad al argumento, lo suyo es mostrar las actas y cuáles han sido modificadas y cómo. Aún no ha sucedido.
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro
#9 No te lo voy a explicar con muñequitos, creo que el texto es bastante claro exponiendo lo que denuncian.
Tambien comentan que van a elevar esto a la ONU.
Pertinax #11 Pertinax *
#10 Lo único que digo es que, sin mostrar las actas oficiales y demostrar la manipulación con pruebas, las excusas no están fundamentadas. En Venezuela y en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Joder, qué déjá vu.
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro *
#11 Como ya te he dicho, van a elevar el caso a la ONU. Alli proporcionaran lo que tengan que proporcionar.
Yo se que tu crees que las actas te las tienen que mostrar a ti, pero amigo, tu no eres nadie.
Solo un pequeño troll venido a mas, cuyo unico fin es embarrar hilos y discusiones, en las que poco tienes para contribuir.
Pertinax #14 Pertinax *
#13 A mi no, a los hondureños, como hace cualquier gobierno serio. Habrá que esperar. Por lo que sea.

Y puede que si realmente han habido ingerencias y falsedades tenga sentido la espera. Lo sabremos con el tiempo.
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Además es ¡Empresario! no oligarca. Aquí esa palabra tan fea no toca.
4 K 58
valandildeandunie #7 valandildeandunie
#7 Emprendedor, la palabra es emprendedor.
1 K 32
#15 sliana
#1 injerencia? Porque? Porque dijo que tenía que salir ese o habría consecuencias? Lo de siempre, pero a calzón quitado, ya no les da vergüenza.
0 K 7
#2 DenisseJoel
¿Ahí no dieron ya un golpe de estado hace un tiempo porque un presidente de centro derecha empezó a hacer cosas de izquierdas?
1 K 20
javierchiclana #16 javierchiclana
Espero que los hondureños tengan más suerte que los venezolanos y no se aprovechen de las elecciones para dar un golpe de estado.
