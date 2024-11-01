Honduras sigue sin presidente a nueve días de elecciones, alertan sobre riesgos de la democracia

Este lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) seguía sin reportar oficialmente resultados, luego de reiniciar el escrutinio de nuevas actas que estuvo paralizado por más de 48 horas. De acuerdo con informaciones, el empresario Nasry Asfura, apoyado públicamente por el presidente de EEUU Donald Trump, llevaría una “leve ventaja”, con el 40,19%. Analistas han advertido de la inestabilidad institucional, en medio de una profunda crisis, lo que les hace temer sobre el futuro de la democracia en ese país.