Honduras sigue sin presidente a nueve días de elecciones, alertan sobre riesgos de la democracia

Este lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) seguía sin reportar oficialmente resultados, luego de reiniciar el escrutinio de nuevas actas que estuvo paralizado por más de 48 horas. De acuerdo con informaciones, el empresario Nasry Asfura, apoyado públicamente por el presidente de EEUU Donald Trump, llevaría una “leve ventaja”, con el 40,19%. Analistas han advertido de la inestabilidad institucional, en medio de una profunda crisis, lo que les hace temer sobre el futuro de la democracia en ese país.
| etiquetas: honduras , elecciones , fallas
Injerencias buenas
… » ver todo el comentario
Tambien comentan que van a elevar esto a la ONU.
Joder, qué déjá vu.
Yo se que tu crees que las actas te las tienen que mostrar a ti, pero amigo, tu no eres nadie.
Solo un pequeño troll venido a mas, cuyo unico fin es embarrar hilos y discusiones, en las que poco tienes para contribuir.
Y puede que si realmente han habido ingerencias y falsedades tenga sentido la espera. Lo sabremos con el tiempo.
. Las dudas que despierta el indulto de Trump a Juan Orlando Hernández mientras EE.UU. acusa a Maduro de narcotráfico
www.meneame.net/story/mensaje-horrible-dudas-despierta-indulto-trump-j