Homicidio por parte del ICE del enfermero, ciudadano americano, Alex Pretti en la Wikipedia

El 24 de enero de 2026, Alex Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años, fue disparado repetidamente y fatalmente por agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. El incidente fue el tercer disparo por parte de oficiales federales en Minneapolis en tres semanas, después de la muerte de Renée Good y un tiroteo contra un hombre venezolano, y ocurrió en medio de protestas masivas contra la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

frankiegth #3 frankiegth *
#2. No es duplicada porque esta entrada en la Wikipedia es en español y en el meneo que enlazas es en ingles. Y no es lo mismo porque en entradas de este tipo suele ser mucho más precisa y completa la fuente original.

#4. No digo tonterias, y menos en un tema tan serio como este.
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano *
#3 No digas tonterías, aunque sea en otro idioma es duplicada.

Sabes de sobra que lo de "decir tonterías" nada tiene que ver con el suceso, sino con lo de "no es duplicada".
#5 Grahml
#2 Y habría que matizar que la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos no es el ICE.
