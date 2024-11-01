Homicidio por parte del ICE del enfermero, ciudadano americano, Alex Pretti en la Wikipedia

El 24 de enero de 2026, Alex Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años, fue disparado repetidamente y fatalmente por agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. El incidente fue el tercer disparo por parte de oficiales federales en Minneapolis en tres semanas, después de la muerte de Renée Good y un tiroteo contra un hombre venezolano, y ocurrió en medio de protestas masivas contra la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).