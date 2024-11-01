El hombre que voló una central nuclear y desapareció [Eng]  

A los 21 años, Rodney Wilkinson era el mejor esgrimista de Sudáfrica: campeón nacional en florete y sable, y subcampeón en espada. Había realizado giras por Europa y Argentina. No había podido subir al podio olímpico porque Sudáfrica estaba vetada. En diciembre de 1982, el sudafricano Rodney Wilkinson introdujo cuatro bombas en la central eléctrica de Koeberg —la joya de la corona del régimen del apartheid—, las activó y huyó en bicicleta. ¿Cómo lo logró? Una tarde de agosto de 1971, Wilkinson estaba en el gimnasio de la Universidad de Witwa