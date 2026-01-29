edición general
El hombre que vivió 48 horas sin pulmones

El hombre que vivió 48 horas sin pulmones

Un equipo médico de Estados Unidos mantiene con vida a un joven de 33 años con un sistema de pulmón artificial hasta hallar donante para un trasplante doble. Quedarse sin pulmones durante días ya no supone necesariamente una sentencia de muerte. Un equipo médico de Estados Unidos ha logrado mantener con vida a un joven con una infección pulmonar fulminante mediante una estrategia singular: extirparle ambos pulmones para eliminar el foco de infección y mantenerlo con vida gracias a un sistema pulmonar artificial externo durante dos días hasta poder realizarle un trasplante con posibilidades de éxito.

vvjacobo #2 vvjacobo
La ciencia y no la religión es la que puede hacer milagros.
#1 Leclercia_adecarboxylata *
En el fondo el ECMO es así.

Se indica a pacientes con una insuficiencia respiratoria hipoxémica (o global) que no responde ni a ventilación mecánica invasiva. En ese contexto, es como no tener pulmones, es una situación incompatible con la vida a muy corto plazo salvo conexión a una ECMO.
salteado3 #3 salteado3
Cuando le enseñen la factura del hospital estadounidense se va a quedar sin aliento.
