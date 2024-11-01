edición general
9 meneos
24 clics
Un hombre mata a cuchilladas a nueve personas, entre ellas a cinco niños, en el norte de Surinam

Un hombre mata a cuchilladas a nueve personas, entre ellas a cinco niños, en el norte de Surinam

Un hombre ha sido detenido este domingo en el norte de Surinam tras matar a nueve personas, entre ellas a cinco niños, durante una riña familiar en su domicilio a las afueras de la capital del país. El incidente comenzó durante la noche del sábado al domingo en el municipio de Commewijne, justo al este de la capital, Paramaribo. El agresor ha sido identificado por fuentes policiales como un hombre de 43 años quien, tras una disputa telefónica con su mujer, de quien se había separado, mató a puñaladas a cuatro de sus hijos, de entre cinco....

| etiquetas: hombre , asesina nueve , personas , cinco , son niños
9 0 0 K 110 actualidad
6 comentarios
9 0 0 K 110 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Su hija mayor, de 16, consiguió escpaar con heridas graves para pedir ayuda a los vecinos. El individuo procedó a ir casa por casa en la comunidad de Richelieu apuñalando a familias de vecinos, cinco de los cuales, entre ellos otro niño, acabaron falleciendo, según ha confirmado la Policía del país sudamericano en un comunicado publicado en su página web.
1 K 32
frankiegth #3 frankiegth *
Un hombre no, un simple desgraciado. Un hombre no mata a cuchilladas a nadie, y mucho menos a sus hijos.
1 K 21
ansiet #2 ansiet
Donde está esto porque no lo aclara muy bien la noticia o yo nonme he enterao vaya
0 K 14
Antipalancas21 #5 Antipalancas21 *
#2 Surinam, país de Sudamérica, frontera con Brasil, la policía le disparo y esta herido en una pierna, esta recibiendo asistencia sanitaria, bajo custodia policial.
0 K 20
KoLoRo #6 KoLoRo *
#2 Sudamerica.

#_5 No has leido ni lo que ha preguntado xD la respuesta no tiene ningun sentido.
0 K 7
Spirito #4 Spirito *
Joder que triste, ¿No? ¡Por favor!

Me ha dejado mal cuerpo. :-S
0 K 9

menéame