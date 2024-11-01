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El hombre más buscado del mundo
Back ha sido capaz de diseñar una moneda virtual con un sistema de transacciones seguro, generando unos activos que valen hoy 1,5 billones de dólares
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#1
HangTheRich
El new york times aun no saben si lo de Gaza es un genocidio pero dedican un año y medio a ver quien hizo el bitcoin
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#2
sorrillo
*
En otra investigación compararon el código escrito por Adam Back con el código original de Bitcoin y por lo visto no había similitud alguna, por contra el código sí era muy similar al de Peter Todd, uno de los primeros desarrolladores de Bitcoin.
Peter Todd Was ‘Unmasked’ as Bitcoin Creator Satoshi Nakamoto. Now He’s in Hiding
www.wired.com/story/peter-todd-was-unmasked-as-bitcoin-creator-satoshi
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#3
Moderdonia
*
Si os fijáis bien en el código hay muchos chistes malos y en sí mismo el concepto es una broma de mal gusto. YO no quiero dar pistas pero... ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh? ¡Amiga! A los hechos me repito.
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Peter Todd Was ‘Unmasked’ as Bitcoin Creator Satoshi Nakamoto. Now He’s in Hiding
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