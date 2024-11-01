edición general
Un hombre se esconde en un trastero tras ser acuchillado por su mujer en un ataque de celos en Valencia

La detenida, de 31 años y origen dominicano, alegó a los agentes que las manchas de sangre en su ropa eran de pintalabios

8 comentarios
tul #2 tul
solo rocio monasterio se hubiera librado con esa "cohartada" :troll:
#4 Empakus
Bueno... Otra más...
Y yo me pregunto...
Esto ha pasado siempre o es que ahora se empieza a poner foco en estas situaciones???
Lo triste es que éste hombre no va a tener ni los mismos medios ni la misma protección ni las mismas ayudas que su tuviera coño, en vez de polla...
Peeeeeroooo... Esto es lo que algun@s llaman igualdad..
madeagle #6 madeagle
#4 Esto ha empezado a pasar con mas frecuencia desde que en España ha habido un cambio demografico en favor de indviduos (as) que culturalmente tienen este tipo de actitudes. Quien haya salido con una "sensual y pasional latina" sabe lo que es.
tronchastiles #7 tronchastiles
#4 Estas cosas siempre han pasado, parejas tóxicas, zumbados y zumbadas maltratadores y maltratadoras existen, en ambos géneros; eso de que el genero determina la maldad en la persona es un bulo que nos han querído meter en la cabeza durante años.

La diferencia es que, al tratarse de delitos distinos por el mismo acto en función del género, los varones maltratados tenían que callar ya que si su oponente le denunciaba por lo mismo, aunque fuera falso, el que dormía en el calabozo era él. De…  media   » ver todo el comentario
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¡Algo haría!
#8 anamabel
#1 Pues le falló la "pócima de amarre" que la había comprado a la santera dominicana.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
pues fuera broma, la toxicidad de la latina es muy conocida, y mas aun con redes que se fomenta bastante entre las femeninas latinas y con la inmigracion, ojete a estas arpias y su nefasta "cultura"
Rogue #3 Rogue
otra tóxica retarder
