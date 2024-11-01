·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7714
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
9063
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
9545
clics
Franceses en su línea… xd
8230
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
4841
clics
Moltbot: la historia de 72 horas que acabó en estafa millonaria y pánico global
más votadas
503
VÍDEO | Un exagente de la CIA confirma que Jeffrey Epstein era doble agente de la CIA y el Mossad
557
La Comunidad de Madrid reconoce que esteriliza material sanitario de la privada en el 12 de Octubre con recursos de la pública
322
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
322
Estados Unidos promueve protestas en otros países (según admiten los propios EE. UU.)
323
"Un absoluto infierno" afirma un irlandés con permiso de trabajo en regla detenido por ICE desde septiembre [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
41
clics
Un hombre se esconde en un trastero tras ser acuchillado por su mujer en un ataque de celos en Valencia
La detenida, de 31 años y origen dominicano, alegó a los agentes que las manchas de sangre en su ropa eran de pintalabios
|
etiquetas
:
ataque
,
violencia
,
celos
,
asesinato
15
3
0
K
98
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
0
K
98
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
tul
solo rocio monasterio se hubiera librado con esa "cohartada"
3
K
47
#4
Empakus
Bueno... Otra más...
Y yo me pregunto...
Esto ha pasado siempre o es que ahora se empieza a poner foco en estas situaciones???
Lo triste es que éste hombre no va a tener ni los mismos medios ni la misma protección ni las mismas ayudas que su tuviera coño, en vez de polla...
Peeeeeroooo... Esto es lo que algun@s llaman igualdad..
3
K
44
#6
madeagle
#4
Esto ha empezado a pasar con mas frecuencia desde que en España ha habido un cambio demografico en favor de indviduos (as) que culturalmente tienen este tipo de actitudes. Quien haya salido con una "sensual y pasional latina" sabe lo que es.
1
K
23
#7
tronchastiles
#4
Estas cosas siempre han pasado, parejas tóxicas, zumbados y zumbadas maltratadores y maltratadoras existen, en ambos géneros; eso de que el genero determina la maldad en la persona es un bulo que nos han querído meter en la cabeza durante años.
La diferencia es que, al tratarse de delitos distinos por el mismo acto en función del género, los varones maltratados tenían que callar ya que si su oponente le denunciaba por lo mismo, aunque fuera falso, el que dormía en el calabozo era él. De…
» ver todo el comentario
2
K
34
#1
cenutrios_unidos
¡Algo haría!
2
K
36
#8
anamabel
#1
Pues le falló la "pócima de amarre" que la había comprado a la santera dominicana.
0
K
10
#5
CharlesBrowson
pues fuera broma, la toxicidad de la latina es muy conocida, y mas aun con redes que se fomenta bastante entre las femeninas latinas y con la inmigracion, ojete a estas arpias y su nefasta "cultura"
2
K
31
#3
Rogue
otra tóxica retarder
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y yo me pregunto...
Esto ha pasado siempre o es que ahora se empieza a poner foco en estas situaciones???
Lo triste es que éste hombre no va a tener ni los mismos medios ni la misma protección ni las mismas ayudas que su tuviera coño, en vez de polla...
Peeeeeroooo... Esto es lo que algun@s llaman igualdad..
La diferencia es que, al tratarse de delitos distinos por el mismo acto en función del género, los varones maltratados tenían que callar ya que si su oponente le denunciaba por lo mismo, aunque fuera falso, el que dormía en el calabozo era él. De… » ver todo el comentario