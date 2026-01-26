edición general
21 meneos
21 clics
Un hombre agrede al congresista demócrata de Florida Maxwell Alejandro Frost y le grita que Trump lo “deportará”

Un hombre agrede al congresista demócrata de Florida Maxwell Alejandro Frost y le grita que Trump lo “deportará”

“Anoche fui agredido por un hombre en el Festival de Sundance que me dijo que Trump me iba a deportar antes de golpearme en la cara. Testigos escucharon al agresor gritar insultos racistas mientras huía borracho del lugar. El individuo fue arrestado y me encuentro bien”, escribió Frost en su cuenta de X. Más tarde agregó: “Estamos viviendo tiempos aterradores. Por favor, cuídense y no permitan que estas personas los silencien. Seguimos adelante”. Frost, de 29 años, es hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Florida en los años sesenta....

| etiquetas: agresión , congresista demócrata , florida , maxwell alejandro
17 4 0 K 96 actualidad
3 comentarios
17 4 0 K 96 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Si no es un guerra contra quien no es nazi, poco le falta.
6 K 78
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Están acelerándose las cosas o me parece a mí?
3 K 68

menéame