Un hombre agrede al congresista demócrata de Florida Maxwell Alejandro Frost y le grita que Trump lo “deportará”

“Anoche fui agredido por un hombre en el Festival de Sundance que me dijo que Trump me iba a deportar antes de golpearme en la cara. Testigos escucharon al agresor gritar insultos racistas mientras huía borracho del lugar. El individuo fue arrestado y me encuentro bien”, escribió Frost en su cuenta de X. Más tarde agregó: “Estamos viviendo tiempos aterradores. Por favor, cuídense y no permitan que estas personas los silencien. Seguimos adelante”. Frost, de 29 años, es hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Florida en los años sesenta....