Holtec International abandona el plan de almacenamiento de residuos nucleares en Nuevo México (Eng)

Estados Unidos se encuentra en un punto muerto respecto a una solución permanente para almacenar el combustible nuclear gastado, ya que aproximadamente 100.000 toneladas (90.000 toneladas métricas) de combustible usado —parte de él datado en la década de 1980— se acumulan en las instalaciones de plantas nucleares actuales y antiguas en todo el país. Se suponía que estos residuos se mantendrían allí de forma temporal antes de ser depositados en las profundidades del subsuelo.