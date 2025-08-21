Hollow Knight: Silksong saldrá el 4 de septiembre en PC y consolas

Team Cherry ha confirmado la fecha de lanzamiento oficial de Hollow Knight: Silksong. La secuela del popular metroidvania, protagonizada por Hornet e inicialmente se concibió como un DLC para el Hollow Knight base, se anunció en febrero de 2019. Desde entonces ha acumulado numerosos retrasos y ha sumado nuevas plataformas, la más reciente de ellas Switch 2. El tráiler nos invita a "ascender a la cumbre" de un reino maldito y destaca el sistema de combate y el gran mundo del juego. Contará con más de 200 enemigos y más de 40 jefes finales.
| etiquetas: silksong , hollow knight , pc , consolas , lanzamiento
