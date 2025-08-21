edición general
10 meneos
67 clics

Hollow Knight: Silksong saldrá el 4 de septiembre en PC y consolas

Team Cherry ha confirmado la fecha de lanzamiento oficial de Hollow Knight: Silksong. La secuela del popular metroidvania, protagonizada por Hornet e inicialmente se concibió como un DLC para el Hollow Knight base, se anunció en febrero de 2019. Desde entonces ha acumulado numerosos retrasos y ha sumado nuevas plataformas, la más reciente de ellas Switch 2. El tráiler nos invita a "ascender a la cumbre" de un reino maldito y destaca el sistema de combate y el gran mundo del juego. Contará con más de 200 enemigos y más de 40 jefes finales.

| etiquetas: silksong , hollow knight , pc , consolas , lanzamiento
8 2 1 K 87 actualidad
12 comentarios
8 2 1 K 87 actualidad
Comentarios destacados:    
Doisneau #10 Doisneau
#8 Si, fue un bombazo ayer, me sorprendio no ver nada por aqui
1 K 19
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #11 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#8 estupido y sensual borja, no eres el unico.
1 K 15
ronko #9 ronko *
#8 ¿No era Dayoscript periodista de Eurogamer? Hace tiempo que no le sigo. A Dayo, a Alex, según lo que suba. (Para eventos tipo E3 o Gamefest o similares, es mi primera opción).
1 K 14
ronko #6 ronko
Si alguien sigue a Alexelcapo, lo sabe de sobra. xD
1 K 14
#8 Barret_Garvey
#6 Ayer creo que no hubo youtuber gamer que juegue a este tipo de juegos que no subiese la noticia. Si no me salieron 4-5 videos ni tan mal.

A mí personalmente el primero que me salió es el de Eurogamer pero esque tengo una fila extraña por la voz de Borja Pavón y el algoritmo lo sabe.
0 K 7
Chinchorro #4 Chinchorro
Por favor, que sea verdad :foreveralone:
0 K 11
#7 wendigo
Lo mejor el artículo de bloomberg sobre el desarrollo xD

www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-08-21/why-silksong-team-cherry

Saludos
0 K 10
hazardum #5 hazardum
Esta confirmado, el único problema que tendrá, es que hay demasiada expectación por el.

Tiene buena pinta.
0 K 8
#3 Almirantecaraculo
De los mejores juegos de los últimos años.
0 K 7
melchorct #1 melchorct
Lo dudo mucho pero si sale se jugara y se disfrutara.
1 K -8
Doisneau #2 Doisneau *
#1 Es un anuncio oficial, y para dentro de dos semanas. No entiendo el escepticismo, mucho menos para cascar negativo de erronea
4 K 46
melchorct #12 melchorct
#2 como si lo anuncia el papa, yo hasta que no vea los enlaces de descarga..., no me fio ni de mi sombra imaginate de Team Cherry.
0 K 6

menéame