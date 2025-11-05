edición general
El holding qatarí JTA, en negociaciones avanzadas para adquirir el Getafe

Ángel Torres seguiría al mando del club, por expreso deseo del CEO de la compañía asiática. El acuerdo incluiría el ‘naming’ del estadio y el patrocinio principal de la camiseta

themarquesito #4 themarquesito
Promotores de terroristas ahora promoverán el terrorismo futbolístico
loborojo #7 loborojo
A este no le timaron una vez con algo parecido?
Fedorito #2 Fedorito *
El JTAfe a partir de su compra.
#3 Quillotro
#2 Gequetafe
Rokadas98 #6 Rokadas98
#3 me dijeron hace mucho tiempo que Getafe significa calle larga en árabe.
#1 Quillotro
Otro equipo controlado por los del mantel.
japal #5 japal
Los moros nos invaden.........ah, perdona, que estos tienen dinero.
