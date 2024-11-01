·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7085
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
5627
clics
Menéame cumple 20 años
3940
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
3024
clics
Agricultura señala que el brote de peste porcina salió del laboratorio de Bellaterra
2204
clics
El primer TIRO EN LA NUCA no fue ETA, fueron los curas (Nieves Concostrina)
más votadas
479
La dirección del hospital de Torrejón modificó el triaje en Urgencias para calificar como leves a pacientes graves
622
El presidente de RTVE acusa a Israel de 'maniobrar en la sombra durante meses' para seguir en Eurovisión y califica de 'farsa' la votación de la UER
330
Reyerta en el clan Ribera
402
Miles de jóvenes protestan en Alemania en contra del regreso de la mili
503
Escándalo con una gestora privada de salud por funcionar tal y como se supone que debe funcionar una gestora privada de salud
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
35
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Holanda se vuelve ingobernable: asesinatos, narcotrafico y escased de vivienda
Los Países Bajos atraviesan una crisis múltiple —política, económica y social— que ha llevado al país a un escenario de inestabilidad inédito desde 2008.
|
etiquetas
:
holanda
,
ingoblernable
,
asesinatos
,
narcotráfico
10
2
7
K
60
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
7
K
60
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Albarkas
#0
Escasez, ejem....
3
K
33
#3
miraqueereslinda
*
#2
yo sólo copio y pego
Que los hay muy quisquillosos con eso de "adulterar" el original.
1
K
24
#5
Albarkas
#3
Entonces Sugus de piña como premio ????
0
K
15
#6
miraqueereslinda
*
#5
es que , pocas excusas necesitan algunos para votar negativo todo envío que perciben contradice a su ideología.
Aunque bueno, ya tiene algún voto " errónea" por alguien al que le ha resultado imposible verlo.
0
K
9
#8
Albarkas
#6
Los últimos 4 interrogantes que salen eran una medalla y me ha cambiado el sentido del comentario. Has hecho bien.
1
K
24
#9
miraqueereslinda
#8
para ser sincero, tras ver el positivo que me endiñaste, comprendí que había interpretado mal tu comentario. Cosa que me ha llevado a editar el tono del mío
1
K
24
#1
miraqueereslinda
Historia del "milagro económico" holandés, que gracias a eliminar subvenciones y bajar impuestos recuperó su economía y de cómo posteriormente la inmigración ha llevado al país al caos social.
0
K
9
#4
Dragstat
#1
básicamente han vendido el país y ahora no es suyo. Me gustaría poder reírme viendo cómo le cortan las barbas al vecino.
0
K
20
#12
cosmonauta
#1
¿Que caos social ni que hostias?
Más viajar y menos Youtube.
0
K
15
#7
NoMeVeas
Ostias, el pelado
0
K
8
#11
Cincocuatrotres
Otro éxito europeo, vamos de triunfo en triunfo y la van der Leyen sigue saliendo con el careto de haber inventado el mundo
0
K
8
#10
xuanra2002
Esperaba alguna mención al sándwich holandés.
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Que los hay muy quisquillosos con eso de "adulterar" el original.
Aunque bueno, ya tiene algún voto " errónea" por alguien al que le ha resultado imposible verlo.
Más viajar y menos Youtube.