Holanda se vuelve ingobernable: asesinatos, narcotrafico y escased de vivienda

Los Países Bajos atraviesan una crisis múltiple —política, económica y social— que ha llevado al país a un escenario de inestabilidad inédito desde 2008.

#2 Albarkas
#0 Escasez, ejem....
#3 miraqueereslinda *
#2 yo sólo copio y pego :roll:

Que los hay muy quisquillosos con eso de "adulterar" el original.
#5 Albarkas
#3 Entonces Sugus de piña como premio ????
#6 miraqueereslinda *
#5 es que , pocas excusas necesitan algunos para votar negativo todo envío que perciben contradice a su ideología.

Aunque bueno, ya tiene algún voto " errónea" por alguien al que le ha resultado imposible verlo.
#8 Albarkas
#6 Los últimos 4 interrogantes que salen eran una medalla y me ha cambiado el sentido del comentario. Has hecho bien.
#9 miraqueereslinda
#8 para ser sincero, tras ver el positivo que me endiñaste, comprendí que había interpretado mal tu comentario. Cosa que me ha llevado a editar el tono del mío ;)
#1 miraqueereslinda
Historia del "milagro económico" holandés, que gracias a eliminar subvenciones y bajar impuestos recuperó su economía y de cómo posteriormente la inmigración ha llevado al país al caos social.
Dragstat #4 Dragstat
#1 básicamente han vendido el país y ahora no es suyo. Me gustaría poder reírme viendo cómo le cortan las barbas al vecino.
cosmonauta #12 cosmonauta
#1 ¿Que caos social ni que hostias?

Más viajar y menos Youtube.
#7 NoMeVeas
Ostias, el pelado
#11 Cincocuatrotres
Otro éxito europeo, vamos de triunfo en triunfo y la van der Leyen sigue saliendo con el careto de haber inventado el mundo
#10 xuanra2002
Esperaba alguna mención al sándwich holandés.
