Un hito histórico para la provincia: 'Rompetechos', el primer cohete que corona el cielo de Jaén

Los centenarios olivos que rodean el Centro Atlas Tecnológico CATEC de Villacarrillo han sido testigos de un acontecimiento único y el primero de la historia de la provincia, el lanzamiento de "Rompetechos". De 1,9 metros y 16 kilos, cargado de tecnología, diseñado, fabricado y montado, desde la propulsión hasta la aviónica, enteramente por estudiantes del equipo Faraday Rocketry de la Universidad Politécnica de Valencia. Su ambicioso objetivo futuro: convertirse en la primera universidad de Europa y segunda del mundo en alcanzar el espacio.