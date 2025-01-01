edición general
Un hito histórico para la provincia: 'Rompetechos', el primer cohete que corona el cielo de Jaén

Los centenarios olivos que rodean el Centro Atlas Tecnológico CATEC de Villacarrillo han sido testigos de un acontecimiento único y el primero de la historia de la provincia, el lanzamiento de "Rompetechos". De 1,9 metros y 16 kilos, cargado de tecnología, diseñado, fabricado y montado, desde la propulsión hasta la aviónica, enteramente por estudiantes del equipo Faraday Rocketry de la Universidad Politécnica de Valencia. Su ambicioso objetivo futuro: convertirse en la primera universidad de Europa y segunda del mundo en alcanzar el espacio.

#1 joaquinysamanta
Son entrañables. Viva Jaén, coño!!!!
Putirina #2 Putirina *
#1 No te olvides de Valencia, que Jaén ha puesto la base de lanzamiento, pero Valencia todo lo demás.

¡Mucha suerte al proyecto! No es un tema baladí.
