El histórico Tratado de Gibraltar

En un paso histórico hacia la cooperación regional, el Tratado de Gibraltar supone un esfuerzo de buena voluntad que, sin embargo, deja varios frentes abiertos, algunas dudas legales y la posibilidad de alcanzar acuerdos complementarios que lleguen a donde el texto principal no alcanza.
Económicamente: Gibraltar y el Campo de Gibraltar si se implementa bien. Gibraltar gana integración. La comarca gana previsibilidad económica.
Geopolíticamente: Reino Unido mantiene posición sin romper con la UE. Reino Unido gana continuidad estratégica.
Administrativamente: España gana capacidad de supervisión que antes no tenía. España gana control operativo.
Ganan todos.
Lo normal desde finales del siglo XXI, vamos, nada nuevo por aquí.
entiendo que querías decir finales del siglo XIX, o vienes del futuro?