El histórico Tratado de Gibraltar

En un paso histórico hacia la cooperación regional, el Tratado de Gibraltar supone un esfuerzo de buena voluntad que, sin embargo, deja varios frentes abiertos, algunas dudas legales y la posibilidad de alcanzar acuerdos complementarios que lleguen a donde el texto principal no alcanza.

sxentinel #2 sxentinel
Pues por lo que indica el artículo, suena a victoria para España y la UE.
Peka #4 Peka *
#2 Por orden de beneficiados es este: Gibraltar, Campo de Gibraltar (La Línea y comarca), España y Reino Unido.


Económicamente: Gibraltar y el Campo de Gibraltar si se implementa bien. Gibraltar gana integración. La comarca gana previsibilidad económica.
Geopolíticamente: Reino Unido mantiene posición sin romper con la UE. Reino Unido gana continuidad estratégica.
Administrativamente: España gana capacidad de supervisión que antes no tenía. España gana control operativo.


Ganan todos.
ofuquillo #5 ofuquillo
#2 Eso parece y eso es lo que me inquieta. No me fío ni un pelo de la Pérfida Albión ni de sus firmas.
ofuquillo #1 ofuquillo
Mientras el tratado se discute y aprueba en Gibraltar, Londres y Bruselas, nuestro parlamento no lo aborda en sesión plenaria.
Supercinexin #3 Supercinexin
#1 Es la modalidad tradicional de negociaciones territoriales de los Gobiernos de España: que decidan Washington, Londres y Berlín/Bruselas, que nosotros ya nos encargamos de la fuerza policial, contra nuestro propio pueblo, para hacer valer dichas decisiones.

Lo normal desde finales del siglo XXI, vamos, nada nuevo por aquí.
ombresaco #6 ombresaco
#3 Si afecta a las fronteras de la UE, parece lógico que estén implicados la UE y GB.

entiendo que querías decir finales del siglo XIX, o vienes del futuro?
