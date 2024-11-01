edición general
Historias de vías, trenes, negocios y corrupción, el análisis de Jordi Barbeta

Los proyectos innecesarios han sido frecuentes en España y los beneficios han ido a parar a corporaciones privadas, hicieran bien o mal su trabajo, mientras que las pérdidas las han acabado pagando los contribuyentes. Citamos algunos ejemplos: el proyecto Castor; el mega-aeropuerto de Ciudad Real; el aeropuerto de Castelló, que nunca ha funcionado; ... ¿Quién consiguió el negocio del AVE? Bajo el paraguas de Adif: Dragados, Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas, Sacyr, COMSA, OHL, Indra, Acciona…

Sensacionalista, el almacén de gas El Castor era tan necesario como el resto de almacenes subterráneos y en superficie que tiene Enagas.

La serie 80 de los submarinos también es necesaria, que tuviera un problema técnico que se corrigió no lo invalida
Las empresas detrás de estos proyectos fallidos suelen ser siempre las mismas. ¿Quién consiguió el negocio del AVE? Bajo el paraguas de Adif: Dragados, Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas, Sacyr, COMSA, OHL, Indra, Acciona… En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con multas millonarias a varias empresas por coordinarse en concursos públicos e intercambiar, durante décadas, información estratégica para restringir la competencia en…   » ver todo el comentario
Madrid era y debía seguir siendo el centro del universo.
A diferencia de Catalunya, inicialmente no hubo una reivindicación de la Alta Velocidad en Castilla-Tampoco ningún estudio de mercado confirmó la necesidad de ese servicio, pero los gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE, se empeñaron en llevar a cabo el proyecto por intereses políticos…, pero también de otro tipo.
Entre 2004 y 2011, los gobiernos de Zapatero asumieron como propio el proyecto del PP, continuaron las licitaciones…   » ver todo el comentario
