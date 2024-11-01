Historias de vías, trenes, negocios y corrupción, el análisis de Jordi Barbeta

Los proyectos innecesarios han sido frecuentes en España y los beneficios han ido a parar a corporaciones privadas, hicieran bien o mal su trabajo, mientras que las pérdidas las han acabado pagando los contribuyentes. Citamos algunos ejemplos: el proyecto Castor; el mega-aeropuerto de Ciudad Real; el aeropuerto de Castelló, que nunca ha funcionado; ... ¿Quién consiguió el negocio del AVE? Bajo el paraguas de Adif: Dragados, Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas, Sacyr, COMSA, OHL, Indra, Acciona…
La serie 80 de los submarinos también es necesaria, que tuviera un problema técnico que se corrigió no lo invalida
A diferencia de Catalunya, inicialmente no hubo una reivindicación de la Alta Velocidad en Castilla-Tampoco ningún estudio de mercado confirmó la necesidad de ese servicio, pero los gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE, se empeñaron en llevar a cabo el proyecto por intereses políticos…, pero también de otro tipo.
Entre 2004 y 2011, los gobiernos de Zapatero asumieron como propio el proyecto del PP, continuaron las licitaciones…