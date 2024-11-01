Historias de vías, trenes, negocios y corrupción, el análisis de Jordi Barbeta

Los proyectos innecesarios han sido frecuentes en España y los beneficios han ido a parar a corporaciones privadas, hicieran bien o mal su trabajo, mientras que las pérdidas las han acabado pagando los contribuyentes. Citamos algunos ejemplos: el proyecto Castor; el mega-aeropuerto de Ciudad Real; el aeropuerto de Castelló, que nunca ha funcionado; ... ¿Quién consiguió el negocio del AVE? Bajo el paraguas de Adif: Dragados, Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas, Sacyr, COMSA, OHL, Indra, Acciona…