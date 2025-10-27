Historia de unas balas navarras. De Trafalgar a Toulouse

Según he explicado en una ponencia Agustín González Enciso, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra, hay un 25% de posibilidades de que la bala que mató al almirante Nelson en Trafalgar haya sido de origen navarro, procedente de fábricas de armas navarras como la de Orbaiceta. La munición salida de esas industrias jugó un papel importante en las Guerras Napoleónicas; sólo en la Península Ibérica se libraron más de 300 batallas que contribuyeron a desgastar va los franceses.
Francisco Javier Mina, sobrino del anterior, murió luchando por la independencia de México, fusilado por los realistas.
Gaspar Jauregi, llamado "Artzaia" (El Pastor). Se dice que fue Zumalakarregi el que le enseñó a leer. Y durante la guerra de la convención, pasó de pastor a poseer una de las mayores fortunas de Gipuzkoa... Traidor a los fueros, se arrepintió tras la guerra e intentó una insurrección contra Espartero en 1841, una vez perdida la primera guerra carlista.
Vaya colección de liberales vascos... Los tres eran euskaldunes.