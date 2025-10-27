Historia de unas balas navarras. De Trafalgar a Toulouse

Según he explicado en una ponencia Agustín González Enciso, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra, hay un 25% de posibilidades de que la bala que mató al almirante Nelson en Trafalgar haya sido de origen navarro, procedente de fábricas de armas navarras como la de Orbaiceta. La munición salida de esas industrias jugó un papel importante en las Guerras Napoleónicas; sólo en la Península Ibérica se libraron más de 300 batallas que contribuyeron a desgastar va los franceses.