La historia de Petra, una de las 7.291 víctimas de las residencias cuya memoria trató de mancillar MAR

Maite Rodríguez acudió el pasado jueves al juzgado de Getafe, donde están investigados tres ex altos cargos de Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez intentó desacreditarla insinuando que ni siquiera había tenido un familiar en una residencia.
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Bannon quería echar abajo la democracia de un golpe usando de ariete a la peor persona posible. A MAR le vale con seguir engrasando la mafia pepera con los millones que la IDa le ayude a robar.
Y quienes votan a esta gentuza no pueden ser buenas personas, nunca.
Encima tendré que tener empatía si alguien se la devuelve a MAR. Encima.
Se ha llevado a juicio cientos de veces y no hay ni una sola prueba y ni un solo indicio de esto es más., cada vez más gente desprecia la utilización política de esas muertes en base a un bulo.
No, no cuela.
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Ya lo sabes, si no te visitan tus familiares... ¡Ten cuidado, puedes perder hasta el derecho a la vida!
- inteligente
- buena persona
- votante del PP/VOX