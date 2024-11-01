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La historia de Petra, una de las 7.291 víctimas de las residencias cuya memoria trató de mancillar MAR

La historia de Petra, una de las 7.291 víctimas de las residencias cuya memoria trató de mancillar MAR

Maite Rodríguez acudió el pasado jueves al juzgado de Getafe, donde están investigados tres ex altos cargos de Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez intentó desacreditarla insinuando que ni siquiera había tenido un familiar en una residencia.

| etiquetas: 7291 , residencias , miguel ángel rodríguez
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 CuiProdestHocBellum
MAR es el equivalente patrio de Steve Bannon, pero más borracho y más paleto (si eso es posible). El problema es que, a diferencia del psicópata americano que aupó a Trump, MAR ya aupó a un mandril a presidente, Aznar, y ahora se conforma con poner en la Moncloa a la mascota falangista de Aguirre.
Bannon quería echar abajo la democracia de un golpe usando de ariete a la peor persona posible. A MAR le vale con seguir engrasando la mafia pepera con los millones que la IDa le ayude a robar.
14 K 170
Io76 #1 Io76
Son unos psicópatas corruptos y unos indolentes, pero sobre todo son unos hijos de puta tamaño folio.
Y quienes votan a esta gentuza no pueden ser buenas personas, nunca.
14 K 144
c0re #8 c0re
#1 tamaño piscina olímpica.
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Mark_ #5 Mark_
Es que imagínate que fuera tu abuela, que la dejasen morir asfixiada por pura política y que luego te digan que es culpa de coletas, que "se iban a morir igual", y ver como la gente encima los sigue apoyando y dándoles la razón.

Encima tendré que tener empatía si alguien se la devuelve a MAR. Encima.
7 K 90
Mesto #9 Mesto
#5 Tendrías que empezar a aceptar que el bulo de las residencias no cuela.

Se ha llevado a juicio cientos de veces y no hay ni una sola prueba y ni un solo indicio de esto es más., cada vez más gente desprecia la utilización política de esas muertes en base a un bulo.

No, no cuela.
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BiRDo #11 BiRDo
#9 No, amigo, lo que CUELA es tener a una hija de puta de fiscal general de la CCAA de Madrid que fue la principal cabrona que acusó al clarísimamente inocente exFiscal General inventándose una puta conversación telefónica para dar a entender que era culpable de lo que se le acusaba. Esa misma es la que ha maniobrado una y otra vez para defender la gestión de la psicópata de Ayuso porque quiere un puesto alto en la fiscalía del estado y está ante un claro conflicto de intereses.

Que tú vengas…   » ver todo el comentario
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#6 Marisadoro
MAR: "Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que es mentira"

Ya lo sabes, si no te visitan tus familiares... ¡Ten cuidado, puedes perder hasta el derecho a la vida!
3 K 53
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Hijo de puta escoria pepera
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#4 actualidaz *
Solo puedes tener dos a la vez. Nunca las tres:

- inteligente
- buena persona
- votante del PP/VOX
3 K 33
mahuer #7 mahuer
#4 eso quedaría un meme genial puesto en diagramas de Venn.
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Catapulta #10 Catapulta
La gente de Bart.
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menéame