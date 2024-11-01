edición general
Historia del Jazz, desde los origenes a la actualidad

El jazz surge en el siglo XIX entre los esclavos negros del sur de Estados Unidos quienes acostumbraban a celebrar tocando distintos tipos de percusión y cantando. Las autoridades de la época prohibieron este hábito, así que se vieron obligados a prescindir de los instrumentos y únicamente cantar y batir palmas. Sin embargo esta restricción no se aplicaba la Plaza del Congo de Nueva Orleans, donde podían reunirse y tocar toda clase de instrumentos si ninguna restricción.

ombresaco
En "el lobo estepario" hablaba de jazz como de algo de mal gusto y barriobajero, tengo entendido que lo mismo se decía del flamenco y el tango... En unos años, ¿el reguetón será la música de los culturetas?
