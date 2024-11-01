La historia de la foca monje Peluso

Nuestro protagonista saltó a los medios de comunicación y movilizó a la comunidad ecologista de la época tras ser avistado atrapado en una goma que aprisionaba su cuerpo causándole graves héridas en la piel. La goma parecía ser un resto de pesca o posiblemente fuera la correa de ventilador de un pesquero. No sería el primer caso de "ghost fishing" que existía, pero sí fue muy famoso porque Peluso era la última foca monje que quedaba en aguas españolas.