La historia de Dragon's Lair, el arcade más injusto al tiempo que fue una revolución

Si piensas en un juego arcade lo normal es que se te vengan a la cabeza cosas como el pac-man, galaga, o similares, juegos muy antiguos, y especialmente, muy pixelados, pero hace mas de 40 años hubo una franquicia que reventó todos los moldes, y mientras todos hablaban el mismo idioma, llegó con una animación al nivel de los clásicos de disney y una dificultad infernal, ¿Quieres conocer la historia de Dragon's lair? ¡Pues acompañame mientras te la cuento!

Graffin #1 Graffin *
Recuerdo poco de este juego, pero la dificultad infernal venía del hecho de que no dependias de tu skill para avanzar, si no de memorizar lo que tenías que hacer en cada momento.
En mi opinión eso es un juego mal diseñado.
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Así era. Yo me dedicaba a ver cómo jugaban otros para divertirme con las animaciones. Cuando probé a jugar palmé en unos pocos intentos. Estaba pensada para que el personal se dejase los duros, eso sí, con alegría.
Elbaronrojo #3 Elbaronrojo
Me parece que lo tengo por ahí en un CD de una colección de videojuegos que hice con el mundo allá por el 98. :foreveralone:
