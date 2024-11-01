La historia de Dragon's Lair, el arcade más injusto al tiempo que fue una revolución  

Si piensas en un juego arcade lo normal es que se te vengan a la cabeza cosas como el pac-man, galaga, o similares, juegos muy antiguos, y especialmente, muy pixelados, pero hace mas de 40 años hubo una franquicia que reventó todos los moldes, y mientras todos hablaban el mismo idioma, llegó con una animación al nivel de los clásicos de disney y una dificultad infernal, ¿Quieres conocer la historia de Dragon's lair? ¡Pues acompañame mientras te la cuento!