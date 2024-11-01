edición general
La historia detrás de "Feliz Navidad" de José Feliciano, la canción festiva más exitosa escrita por un artista latino

Son solo dos frases, acompañadas por el sonido de una guitarra, cantadas en inglés y en español. Pero esa sencillez, precisamente, convierte a "Feliz Navidad" en un clásico de las fiestas. Y no solo en América Latina. El hit del puertorriqueño José Feliciano conquista las ondas radiales -y ahora las playlists- del mundo anglosajón desde su estreno en 1970.Es la única canción de un artista latino en el Holiday 100 de Billboard, lista festiva en la que ocupa el duodécimo lugar.

Antipalancas21
Un texto para cantar de los mas sencillo y que nadie olvida,

Antipalancas21
Versionada por estrellas como Celine Dion, Michael Bublé, Raphael y Gloria Gaynor, también tiene adaptaciones inesperadas: desde el K-pop de BTS hasta el metal de It Dies Today.

Un_señor_de_Cuenca
Es una sensación entrañable cuando sabes que se acercan las Navidades gracias a que por doquier empiezas a escuchar este taladro.

GeneWilder
Me hace gracia leer “América Latina” y después leer “mundo anglosajón” en vez de “mundo germánico”.

AlexGuevara
Dios Mío, que cruz!


