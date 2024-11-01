edición general
Hisdesat calcula que el proyecto para un tercer satélite de comunicación militar rondaría los 1.000 millones

El consejero delegado de Hisdesat, Miguel Ángel García Primo, calcula que la potencial construcción de un tercer satélite de comunicaciones militares tras el lanzamiento exitoso de los SpainSat NG I y II sería un proyecto que rondaría los 1.000 millones de euros durante toda su vida útil. La compañía --que se prevé que antes de que acabe el año estará controlada por Indra-- espera que el tiempo de desarrollo del posible SpainSat NG III sea "bastante más corto" que el de sus dos predecesores debido a que toda la parte de diseño ya está hecha."

