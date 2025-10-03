Hiroshi Yamauchi, el hombre que impulsó el éxito de Nintendo

El nombre de Hiroshi Yamauchi no es muy conocido. Sin embargo, fue la persona que convirtió a Nintendo, la creadora de Mario, Zelda o Donkey Kong, en una compañía líder internacional en el sector de los videojuegos. Asumió las riendas de la empresa en 1949, con apenas 22 años. Era lo que se esperaba de él por ser el heredero directo del fundador, su bisabuelo Fusajiro Yamauchi, que puso en marcha la compañía en Kioto en 1889. Fabricaba naipes Hanafuda, que son unas cartas tradicionales japonesas con dibujos de flores.