Hiroshi Yamauchi, el hombre que impulsó el éxito de Nintendo

El nombre de Hiroshi Yamauchi no es muy conocido. Sin embargo, fue la persona que convirtió a Nintendo, la creadora de Mario, Zelda o Donkey Kong, en una compañía líder internacional en el sector de los videojuegos. Asumió las riendas de la empresa en 1949, con apenas 22 años. Era lo que se esperaba de él por ser el heredero directo del fundador, su bisabuelo Fusajiro Yamauchi, que puso en marcha la compañía en Kioto en 1889. Fabricaba naipes Hanafuda, que son unas cartas tradicionales japonesas con dibujos de flores.
Yamauchi era lo que era, muy japonés, y los japoneses son como son, a cierta edad es para darlos de comer aparte, igual que pasa con Miyazaki, que muchos Gibli pero luego te aniquila verbalmente (si veis el video de cuando su hijo le invita a ver su primera película.... tela... y es su hijo.... ni lo de Sinji con su padre se acerca...)
Esta mas que claro que está Nintendo ya no tiene que ver con la Nintendo que nos acompañó nuestra infancia y adolescencia.
Un detalle que no me percaté del video de lanzamiento de la SWITCH 2 hasta dias despues, no salía ni un niño, eso es una clara mala señal del tipo de gestores que tiene ahora