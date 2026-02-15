edición general
La ‘hipermascunilidad’

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Influencers de Instagram, TikTok y similares están animando a hombres sanos a someterse a pruebas de testosterona y a comenzar una terapia hormonal, en parte, como una solución a una pretendida crisis de masculinidad. El marketing de estos vendedores de las redes está convirtiendo experiencias cotidianas como la fatiga, el estrés, la disminución de la libido o el envejecimiento en signos de deficiencia de testosterona que requieren intervención médica...

4 comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Cada día que amanece el número de tontos crece
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
#2 No, sólo que ahora son más accesibles. Es más fácil que nunca timar a lo grande.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Y el mensaje cala tanto que están llegando a las consultas de atención primaria y de andrología cada vez más hombres preocupados por sus niveles hormonales o pidiendo directamente tratamiento de testosterona. La demanda de productos con testosterona en las farmacias aumentó un 5,7% el último año. Pero suplementar la producción de testosterona natural sin necesitarlo tiene riesgos (ictus, trombosis, infarto). Y todo, por unos problemas y un ideal de hipermasculinidad inexistentes...
Jaime131 #3 Jaime131
Ah bueno, si lo dicen los influencers...
