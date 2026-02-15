La ‘hipermascunilidad’

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Influencers de Instagram, TikTok y similares están animando a hombres sanos a someterse a pruebas de testosterona y a comenzar una terapia hormonal, en parte, como una solución a una pretendida crisis de masculinidad. El marketing de estos vendedores de las redes está convirtiendo experiencias cotidianas como la fatiga, el estrés, la disminución de la libido o el envejecimiento en signos de deficiencia de testosterona que requieren intervención médica...