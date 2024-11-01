La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton pidió no sacar conclusiones apresuradas por la aparición de nombres en los archivos vinculados a Jeffrey Epstein, subrayando que eso no equivale a una prueba de delito. «Esto no significa, como dicen nuestros comentaristas de noticias todos los días en Estados Unidos, que porque el nombre de alguien esté ahí, esa persona cometió un crimen», señaló el domingo en la Conferencia de Seguridad de Múnich la esposa de Bill Clinton, cuyo nombre aparece múltiples veces en los documentos.