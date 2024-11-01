edición general
3 meneos
2 clics
Hillary Clinton pidió no sacar conclusiones apresuradas por la aparición de nombres en los archivos vinculados a Jeffrey Epstein

Hillary Clinton pidió no sacar conclusiones apresuradas por la aparición de nombres en los archivos vinculados a Jeffrey Epstein

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton pidió no sacar conclusiones apresuradas por la aparición de nombres en los archivos vinculados a Jeffrey Epstein, subrayando que eso no equivale a una prueba de delito. «Esto no significa, como dicen nuestros comentaristas de noticias todos los días en Estados Unidos, que porque el nombre de alguien esté ahí, esa persona cometió un crimen», señaló el domingo en la Conferencia de Seguridad de Múnich la esposa de Bill Clinton, cuyo nombre aparece múltiples veces en los documentos.

| etiquetas: hillary , clinton , epstein
2 1 0 K 45 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 45 actualidad
Torrezzno #2 Torrezzno
Hace ya mucho se relacionó a Hillary con el pizzagate, unos leaks de Wikileaks.

En particular a su subalterno John Podesta
es.wikipedia.org/wiki/John_Podesta

Tanto Hillary como su marido están en los emails. Todos estos están corruptos hasta la medula.
1 K 31
azathothruna #6 azathothruna
Alguien apuesta que esta es peor que su AUN MARIDO???
0 K 15
Lenari #1 Lenari
Tenía sus defectos, pero los Clinton fueron la última generación de la verdadera izquierda americana. Y se nota.
0 K 10
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 Lo miras desde tan lejos que la perspectiva te juega malas pasadas.

Algo que tienes a menos de mitad de camino, te parece más allá del horizonte.
1 K 20
Lenari #7 Lenari
#3 No. Simplemente comparo con la historia política del país. Clinton fue extremadamente similar a Roosevelt, que es el canon y el más importante de los presidentes demócratas de EEUU.
0 K 10
carakola #4 carakola
#1 Qué cojones. Son la misma mierda desde Reagan si no antes: www.youtube.com/watch?v=mlz3-OzcExI
2 K 35
#5 NoMeVeas *
#_1 :shit:
0 K 8

menéame