·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7714
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
9063
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
9545
clics
Franceses en su línea… xd
8230
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
4841
clics
Moltbot: la historia de 72 horas que acabó en estafa millonaria y pánico global
más votadas
503
VÍDEO | Un exagente de la CIA confirma que Jeffrey Epstein era doble agente de la CIA y el Mossad
557
La Comunidad de Madrid reconoce que esteriliza material sanitario de la privada en el 12 de Octubre con recursos de la pública
322
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
322
Estados Unidos promueve protestas en otros países (según admiten los propios EE. UU.)
323
"Un absoluto infierno" afirma un irlandés con permiso de trabajo en regla detenido por ICE desde septiembre [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
36
clics
“Si los hijos adultos vuelven a casa de los padres, que ya son mayores, hay que renegociar la convivencia”
Las dificultades económicas, por empleos precarios y el difícil acceso a la vivienda, están provocando que hijos adultos ya independizados vuelvan al hogar familiar
|
etiquetas
:
hijos adultos
,
casa de los padres
,
volver
,
convivencia
5
1
0
K
53
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
53
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Pivorexico
*
Pero que vas a negociar ? los progenitores ya son los bastante adultos para abandonar ellos el nido .
Sea por voluntad o por edad avanzada que eso tiene su consecuencia .
0
K
12
#1
nopolar
En una generación, cuando las pensiones de los abuelos no den para pagar el alquiler veremos un montonazo de gente en la calle sin nada que perder.
Mientras tanto las propiedades habrán ido siendo vendidas por las familias para pagar gastos médicos y las habrán acaparado todas entre 4.
1
K
11
#3
UsuarioXY
#1
disfrutando lo votado.
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Sea por voluntad o por edad avanzada que eso tiene su consecuencia .
Mientras tanto las propiedades habrán ido siendo vendidas por las familias para pagar gastos médicos y las habrán acaparado todas entre 4.