Hezbolá asegura estar en guerra abierta con Israel en el Líbano [eng]

El ejército israelí ha dicho que sus tropas “están operando en el sur del Líbano” en una nueva incursión terrestre mientras continúan los ataques en lo que describió en un comunicado como una medida de “defensa avanzada” a lo largo de la frontera, con otro frente encendiéndose en la guerra regional provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Un alto funcionario de Hezbolá afirmó que Israel quería una guerra abierta, «que sea una guerra abierta», declaró el martes, añadiendo que «la era de la paciencia ha terminado».
| etiquetas: geoestrategia , militar , guerra , escalada , información
peoplesdispatch.org/2026/03/03/israel-escalates-attacks-against-lebano
Las Fuerzas Armadas de Israel afirmaron que “todas las opciones están sobre la mesa” para una posible invasión terrestre contra el Líbano, con 100.000 reservistas desplegados en la frontera norte.
www.meneame.net/story/primer-ministro-libanes-prohibe-actividades-mili
Uno podría reflexionar sobre qué una victoria militar no lo es a largo plazo si en el proceso has sembrado un odio imperecedero, pero sería demasiado esperar de los fanáticos zelotes que gobiernan Israel.