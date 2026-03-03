Hezbolá asegura estar en guerra abierta con Israel en el Líbano [eng]

El ejército israelí ha dicho que sus tropas “están operando en el sur del Líbano” en una nueva incursión terrestre mientras continúan los ataques en lo que describió en un comunicado como una medida de “defensa avanzada” a lo largo de la frontera, con otro frente encendiéndose en la guerra regional provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Un alto funcionario de Hezbolá afirmó que Israel quería una guerra abierta, «que sea una guerra abierta», declaró el martes, añadiendo que «la era de la paciencia ha terminado».