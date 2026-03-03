edición general
16 meneos
17 clics
Hezbolá asegura estar en guerra abierta con Israel en el Líbano [eng]

Hezbolá asegura estar en guerra abierta con Israel en el Líbano [eng]

El ejército israelí ha dicho que sus tropas “están operando en el sur del Líbano” en una nueva incursión terrestre mientras continúan los ataques en lo que describió en un comunicado como una medida de “defensa avanzada” a lo largo de la frontera, con otro frente encendiéndose en la guerra regional provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Un alto funcionario de Hezbolá afirmó que Israel quería una guerra abierta, «que sea una guerra abierta», declaró el martes, añadiendo que «la era de la paciencia ha terminado».

| etiquetas: geoestrategia , militar , guerra , escalada , información
14 2 0 K 153 actualidad
3 comentarios
14 2 0 K 153 actualidad
alehopio #2 alehopio
Israel escalates attacks against Lebanon
peoplesdispatch.org/2026/03/03/israel-escalates-attacks-against-lebano

Las Fuerzas Armadas de Israel afirmaron que “todas las opciones están sobre la mesa” para una posible invasión terrestre contra el Líbano, con 100.000 reservistas desplegados en la frontera norte.
0 K 20
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues «la era de la paciencia también se le ha terminado» a el Líbano con Hezbolá
www.meneame.net/story/primer-ministro-libanes-prohibe-actividades-mili
0 K 12
#1 txepel
Una gente que hace apenas unos meses Israel y los acríticos medios occidentales estaban dando por desmantelados.

Uno podría reflexionar sobre qué una victoria militar no lo es a largo plazo si en el proceso has sembrado un odio imperecedero, pero sería demasiado esperar de los fanáticos zelotes que gobiernan Israel.
0 K 10

menéame