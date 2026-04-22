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La herramienta de Meta que graba todo lo que haces en tu PC para alimentar a Llama 4

La herramienta de Meta que graba todo lo que haces en tu PC para alimentar a Llama 4

Meta confirma que utiliza la actividad de sus empleados en sus computadoras para entrenar agentes de IA. Cómo funciona este sistema de vigilancia

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