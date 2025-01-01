Herramienta de edición cromosómica permite la manipulación del ADN a gran escala

Un equipo liderado por la Profesora GAO Caixia en el Instituto de Genética y Biología del Desarrollo de la Academia China de Ciencias, ha creado dos nuevas plataformas de edición genómica llamadas Ingeniería Cromosómica Programable (PCE) y sistemas RePCE. Publicada en la revista Cell el 4 de agosto, esta tecnología permite a los científicos editar con precisión fragmentos de ADN que van desde millas hasta millones de pares de bases tanto en células vegetales como animales.