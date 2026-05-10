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Hernán Zin: “Palestina va a desaparecer”

Hernán Zin: “Palestina va a desaparecer”

«Estoy muy cabreado». Hernán Zin (Buenos Aires, 1971) no oculta que le hierve la sangre cuando habla de Gaza. Allí rodó en 2014 un aclamado documental, Nacido en Gaza, en el que mostraba el impacto que la violencia y la ocupación israelí tenían sobre un grupo de niños palestinos. Diez años después, en mitad del genocidio, se reencuentra con tres de ellos (Mohamed, Bisan y Udai) para hacer la segunda parte: Todos somos Gaza. Esta vez no ha podido rodar en persona, porque la entrada a la Franja está prohibida para la prensa extranjera.

| etiquetas: palestina , gaza , hernán zin
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7 comentarios
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Veelicus #1 Veelicus
En la costa de Gaza se encontraron grandes depositos de hidrocarburos, a partir de ese momento se acelero la destruccion y ocupacion de Gaza.
El plan es sencillo, sustituir el gas y petroleo ruso por los hidrocarburos palestinos robados por los israelies, de esa forma las elites de EEUU y la UE consiguen enriquecer y asentar al estado Sionista y reducir la dependencia energetica rusa.

Por eso cuadra tan bien el hecho de que Israel no hiciese nada sabiendo que Hamas iba a atentar el 8 de…   » ver todo el comentario
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Mangione #2 Mangione *
#1 Tampoco había que ser un genio, el Nethanmierdas lleva casi 30 años enseñando gráficos de oleoductos y gaseoductos a las potencias occientales para ponerles los dientes largos.

Expansionismo colonialista sionazi y sangre por petroleo. Un gencidio capitalista en toda regla.

Pero oye, que todavía hay que aguantar que si señalas un genocidio de semitas, un tipo del Vayaustedasaberdondeistán occidental que le robó la casa a un palestino se atreva a llamarte antisemita porque él usa kipá.

No se puede ser peor tipo de ser humano. Detritus de la puta especie.
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Supercinexin #3 Supercinexin
Hace ya mucho tiempo que deberíamos estar hablando de dónde y cómo realojar a los palestinos. En Israel, el nuevo Estado que ocupa todas sus tierras y también tierras de otros países, desde luego no tiene cabida y es algo que ya ha sido decidido por entidades muy superiores a nosotros y a la rojeliada global.

Es de justicia con esa gente que alguien le diga a Israel que se detenga mientras se decide, en un plazo máximo de un año por ejemplo, dónde vamos a reubicarlos, tras lo cual…   » ver todo el comentario
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Mangione #4 Mangione *
#3 O estás siendo extremadamente sarcástico o... mejor no verbalizo la otra opción.
En cualquier caso, si tu intención era el sarcasmo, no va a funcionar. No funciona en la vida real y menos en internet: y no es por los aspergers y gente así (que les cuestan esas cosas pero son inteligentes), es porque hay mucha gente que ni siquiera tiene diálogo interno y que necesita verbalizar los pernsamientos para poder tenerlos... ergo cualquier pensamiento verbalizado, propio o ajeno, les suena plausible porque no pueden validarlo o invalidarlo internamente. Por eso hay tanta gente que literalmente se deja llevar por la opinión del rebaño (asumen que la opinión mayoritariamente expresada debe ser la verdadera),
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Supercinexin #6 Supercinexin *
#4 Lo llevo pensando desde hace muchos meses ya. No es sarcasmo, es un razonamiento sincero y meditado.

Lo que está sucediendo a esa gente no tiene solución diplomática. Sólo tiene solución militar.

Nadie va a ponerle solución militar, por cobardía, por inferioridad tecnológica y de potencia de fuego, por intereses económicos directos... cada país del planeta tiene sus motivos que ya han sido sobradamente expuestos. Nadie va a defenderles de ninguna manera efectiva.

Por lo tanto, en vez de…   » ver todo el comentario
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Bhuvaya #7 Bhuvaya
#6 claro que tiene solución, lucha y resistencia, guerra de guerrillas.
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#5 Cincocuatrotres
Llevan años con ese plan, robando las tierras a los palestinos, la guerra de Iran es la continuacion del mismo, terminaran robando a los paises del golfo y a Arabia saudi, pero nos cuentan que el Ayatola es muy malo y ellos van a esparcir
la libertad
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menéame