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Hermeto Pascoal - Música da Lagoa (Sinfonia do Alto Ribeira, 1985)

Hermeto Pascoal - Música da Lagoa (Sinfonia do Alto Ribeira, 1985)

Fragmento de la película "Sinfonia do Alto Ribeira", de Ricardo Lua. "Música da Lagoa" Grabado en 1985 en el Petar - Parque Estatal Turístico del Alto Ribeira Municipio de Iporanga-SP

| etiquetas: música , señor , charco
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1 comentarios
5 2 0 K 58 cultura
Sinfonico #1 Sinfonico
#0 Maravilloso, me gusta la etiqueta "señor" xD
1 K 22

menéame