Henar Álvarez ultima su salto a La 1 con Shakira desvelando una importante noticia: "Bien y a lo grande"

TVE está a punto de repetir la fórmula empleada con 'Late Xou' y 'Al cielo con ella' dará el salto a La 1. Con Marc Giró, Televisión Española (TVE) probó la pasada temporada cómo funcionaría un programa que cosecha grandes datos en La 2 en su canal principal. El experimento dio buenos resultados, por lo que, de nuevo, está a punto de llevarlo a cabo. En esta ocasión, el título escogido es Al cielo con ella de Henar Álvarez, que este domingo se despedía del segundo canal antes de debutar de forma inminente en las noches de La 1.