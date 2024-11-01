edición general
8 meneos
47 clics
Henar Álvarez ultima su salto a La 1 con Shakira desvelando una importante noticia: "Bien y a lo grande"

Henar Álvarez ultima su salto a La 1 con Shakira desvelando una importante noticia: "Bien y a lo grande"

TVE está a punto de repetir la fórmula empleada con 'Late Xou' y 'Al cielo con ella' dará el salto a La 1. Con Marc Giró, Televisión Española (TVE) probó la pasada temporada cómo funcionaría un programa que cosecha grandes datos en La 2 en su canal principal. El experimento dio buenos resultados, por lo que, de nuevo, está a punto de llevarlo a cabo. En esta ocasión, el título escogido es Al cielo con ella de Henar Álvarez, que este domingo se despedía del segundo canal antes de debutar de forma inminente en las noches de La 1.

| etiquetas: henar , alvarez , al cielo , con ella , proximamente , tve 1
7 1 1 K 138 television
9 comentarios
7 1 1 K 138 television
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
Me encanta como El Singular te vende un programa con un 4% de audiencia como si fuera un fenómeno televisivo.
7 K 93
cocolisto #4 cocolisto
#2 Así empezó Giró y lo giros que da la vida {0x1f60a}
0 K 20
josde #5 josde
#2 No es lo mismo un programa en TV2 que en la TV1, el Giró en la 2 no sacaba una gran nota, en la 1 rompió todos los moldes.
0 K 20
LokoYo_ #3 LokoYo_
Veremos si seguira en su programa echando mierda cada 5 segundos sobre los hombres.
Alguien deberia con AI coger toos sus monologos e invertir el genero y ponerlo uno al lado del otro para ver cuan gracioso queda
2 K 26
Gadfly #6 Gadfly
#3 ya mismo te llamará alguien de por aquí pollaherida...
0 K 7
Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
#6 Pollaherida no, lo llamarán incel.
0 K 12
Gadfly #9 Gadfly
#8 tb
0 K 7
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Vaya la Shakira le meten un puro Hacienda y al final como premio, toma lereles!!! :popcorn:
1 K 20
Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
#1 Por favor, no critiques a RTVE. Al menos no hasta que no estén los del PP y extrema derecha en el poder.
0 K 12

menéame