[HEMEROTECA] Discurso de Vladimir Putin en la conferencia de seguridad de Múnich en 2007

En febrero de 2007, ante una audiencia de líderes mundiales en Múnich, Vladimir Putin pronunció sus palabras más duras contra la unipolaridad de Estados Unidos y la expansión de la OTAN. Casi dos décadas después, este análisis geopolítico revela cómo sus advertencias se convirtieron en la realidad actual de las relaciones internacionales y el conflicto en Europa. También habló del programa nuclear y de misiles de Irán y de las aspiraciones de los países en d

#1 Albarkas
Las conferencias en Munich suelen ser peligrosas. Mejor que cambien de ciudad. :troll:
