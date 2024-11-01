[HEMEROTECA] Cuba niega su participación militar en Venezuela y rechaza el ultimátum de EEUU

Cuba reiteró este jueves que no mantiene efectivos militares y de seguridad en Venezuela, aunque advirtió de que es un "derecho soberano de dos países independientes" determinar cómo colaborar en el sector de la Defensa, al tiempo que rechazó un nuevo ultimátum de EEUU. [...] La Habana insistió en que EEUU "miente descaradamente al alegar que Cuba mantiene en Venezuela a miles de efectivos militares y de seguridad, influyendo y determinando lo que ocurre en ese país hermano", el principal aliado del país caribeño en Latinoamérica.