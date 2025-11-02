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Helicópteros de ataque rusos Mi-28NE de Argelia sobrevuelan la frontera marroquí. Una de las mayores provocaciones de los últimos años en el marco de las tensiones por el Sáhara Occidental

Helicópteros de ataque rusos Mi-28NE de Argelia sobrevuelan la frontera marroquí. Una de las mayores provocaciones de los últimos años en el marco de las tensiones por el Sáhara Occidental

El espacio aéreo fronterizo de la ciudad de Figuig, en el extremo oriental de Marruecos, fue escenario el pasado 11 de abril de un inusual movimiento militar que llamó la atención de los residentes del barrio "Bagdad", en la zona sur de la ciudad. Hacia las once y media de la mañana, dos helicópteros de ataque Mi-28NE de Argelia sobrevolaron el barrio, antes de dirigirse hacia el valle de Zouzfana, que separa ambos países.

| etiquetas: argelia , marruecos , frontera , helicópteros , incursión
10 1 0 K 179 DEFENSA
15 comentarios
10 1 0 K 179 DEFENSA
Comentarios destacados:      
Huginn #2 Huginn
¿Y los helicópteros americanos de Marruecos no se enfadan?
5 K 79
DocendoDiscimus #3 DocendoDiscimus
¿Qué hay de nuestra postura con respecto al Sáhara, vamos a rectificar de una puta vez o no?
4 K 63
Mesto #6 Mesto *
#3 Cuando PSOE la entrego a Marruecos toda la izquierda miro hacia otro lado. Habrá que esperar a que gobierne la derecha o esperar y comprarle un móvil nuevo a Sánchez.
4 K 2
DocendoDiscimus #8 DocendoDiscimus *
#6 Con "toda la izquierda" te refieres a los representantes, ¿No? Yo me considero de izquierdas y no me he olvidado, y me sigue escociendo esa puta movida.

Lo que no quita que prefiero mantener a Sánchez en el poder (aunque no soy del PSOE), antes que la alternativa más probable. Pero esto del Sáhara me duele.
3 K 51
josde #11 josde
#6 El PSOE entrego a Marruecos el sahara, dime donde lo has leído o es una cosa tuya para malmeter, la historia es otra.
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josde #13 josde
#12 Si nos echaron de allí matando a empresrios españoles y hasta pescadores, que quieres.
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josde #10 josde
#3 No, ademas los que están en España son apátridas, ni se pueden legalizar.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ya tenemos a Trump agitando el avispero para cortar el gas argelino a Europa.
2 K 39
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Falsa bandera!!!! (ultimamente todo lo que pasa es falsa bandera)
2 K 27
Iruñakis #7 Iruñakis
#4 no todo pero lo que sí hace un tiempo que se lleva la información de la desinformación como doctrina en el periodismo.
1 K 21
Asimismov #9 Asimismov
#7 tiene un nombre y es infoxicacion.
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Enésimo_strike #15 Enésimo_strike
#4 tu comentario es un comentario de falsa bandera.
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Destrozo #14 Destrozo
La miniatura me recuerda a un vehículo de dragon ball
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menéame