Helicópteros de ataque rusos Mi-28NE de Argelia sobrevuelan la frontera marroquí. Una de las mayores provocaciones de los últimos años en el marco de las tensiones por el Sáhara Occidental

El espacio aéreo fronterizo de la ciudad de Figuig, en el extremo oriental de Marruecos, fue escenario el pasado 11 de abril de un inusual movimiento militar que llamó la atención de los residentes del barrio "Bagdad", en la zona sur de la ciudad. Hacia las once y media de la mañana, dos helicópteros de ataque Mi-28NE de Argelia sobrevolaron el barrio, antes de dirigirse hacia el valle de Zouzfana, que separa ambos países.