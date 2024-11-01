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Hegseth dice que Irán no tiene "delfines kamikaze", pero no aclara si EEUU dispone de ellos

Los reportes acerca del uso de animales como armas para romper el bloqueo estadounidense a los puertos de la República Islámica salieron a finales de abril.

| etiquetas: hegseth , trump , eeuu , delfines , kamikaze , bombas
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2 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Pero si es más viejo que el cagar:
en.wikipedia.org/wiki/Military_marine_mammal
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Sr.No #1 Sr.No
No consiguen que las lavadoras de sus buques no se "averíen" como para creerse esta chorrada.
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menéame