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Hegseth dice que Irán no tiene "delfines kamikaze", pero no aclara si EEUU dispone de ellos
Los reportes acerca del uso de animales como armas para romper el bloqueo estadounidense a los puertos de la República Islámica salieron a finales de abril.
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#2
ur_quan_master
Pero si es más viejo que el cagar:
en.wikipedia.org/wiki/Military_marine_mammal
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#1
Sr.No
No consiguen que las lavadoras de sus buques no se "averíen" como para creerse esta chorrada.
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