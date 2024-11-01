Hegseth acusado de “mentir al público estadounidense” sobre la guerra en Irán durante una tensa audiencia en el Congreso (ENG)  

Teníamos que iniciar esta guerra, dijiste hace solo 60 días, porque el arma nuclear era una amenaza inminente”, dijo Smith, el principal demócrata del comité. “¿Y ahora estás diciendo que fue completamente destruida?” Hegseth respondió diciendo que Irán “no ha renunciado a sus ambiciones nucleares” y que aún tenía miles de misiles. Smith afirmó que la guerra “nos ha dejado exactamente en el mismo punto en el que estábamos antes