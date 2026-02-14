Héctor Esteban, especialista en Telecomunicaciones de la UPV: "La población debe acostumbrarse a que los Es-Alert sean cada vez más frecuentes"

El director de la escuela técnica superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UPV considera que en alerta roja, sea cual sea el fenómenos, debe mandarse un mensaje a la ciudadanía
traidorMazón.
Cuando hay muchas alertas de este tipo de tiende a quitarles importancia.
Es como en las carreteras, ahora se pasan el invierno con "precaución, posibles nevadas" y con eso ya está todo solucionado... que hay un punto negro de accidentes? cartelito, y ya. ... todo así
lo que le puede gustar a las administraciones señalar cosas y no resolver los problemas...