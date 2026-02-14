edición general
Héctor Esteban, especialista en Telecomunicaciones de la UPV: "La población debe acostumbrarse a que los Es-Alert sean cada vez más frecuentes"

El director de la escuela técnica superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UPV considera que en alerta roja, sea cual sea el fenómenos, debe mandarse un mensaje a la ciudadanía

El que avisa no es traidor Mazón.
Especialista en telecomunicaciones pero no en psicología.
Cuando hay muchas alertas de este tipo de tiende a quitarles importancia.
Está claro, nadie quiere hacerse un Mazon y a la primera mandarán alertas. Al final pasará que por saturación la gente pasará un huevo de las alertas. Es difícil encontrar el equilibrio entre psicosis y pasotismo, pero un exceso me parece tan malo como la dejadez
En un mundo con un cambio climático desatado es lo lógico…
La secta de pederastas y genocidio en redes dice que las alarmas mal porque "Síndrome de Valencia" con 85 heridos, 1 muerto solo en Catalunya
Para empezar porque antes no se había puesto en marcha esta infraestructura. De todas fromas, es complicado encontrar el equilibrio de cuando hay que lanzarlo y cuando no es tan necesario, porque sino luego mas gente tiende a ignorarlo.
Ya: "muerto Pascual le llevaron el orinal" :troll:
Claro que se va a acostumbrar, va a empezar a pasar olímpicamente de todo.
El que debe encargarse de mandar un mensaje de A a B opinando como tienen que hacer las cosas A y B y de lo suyo nada. Así va España xD
por supuesto que ahora van a ser más frecuentes, ahora los recibiremos cada vez que pase algo, así no habrá manera de echar en cara a nadie que no avisaron. si avisan de más no pasa nada...
Es como en las carreteras, ahora se pasan el invierno con "precaución, posibles nevadas" y con eso ya está todo solucionado... que hay un punto negro de accidentes? cartelito, y ya. ... todo así

lo que le puede gustar a las administraciones señalar cosas y no resolver los problemas...
