He enseñado a un pulpo a tocar el piano [ENG]

Fui a la pescadería a comprar un pulpo. Iba a ser mi próximo estudiante de piano y lo llamé Tako. Al principio diseñé un piano con pocas teclas e intenté enseñarle indicándole con luces cuál debía tocar, pero no funcionaba. Luego creé un señuelo con cangrejos de plástico que aparecían en las teclas que debía tocar y comenzó a hacerlo, incluso acordes, pero no era capaz de completar una melodía. Decidí abandonar pero Tako seguía impaciente por seguir tocando el piano. Al final con ayuda de un ingeniero ideé un juego... Y funcionó.

Jakeukalane #3 Jakeukalane
Pues pensaba que lo había visto aquí. Es muy bueno el vídeo
#7 Leclercia_adecarboxylata
#6 Sí, tienes razón {0x1f605}
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Al final del video, bonita frase: Iba a ser la cena de alguien y, sin embargo ahora, estamos tocando música juntos.

Y sí, al final del video lo libera al mar.

Moraleja: no comáis pulpo a la gallega.... aunque esté muy rico.
BastardWolf #2 BastardWolf
#1 yo lo habria llamado Sushi en vez de Tako
Pertinax #4 Pertinax
#2 — Joder Susana, cómo te huele el parrús a pescao.
— Pues llámame Sushi.
Top_Banana #6 Top_Banana
#1 No lo libera. Va a liberarlo, dice que Tako es un pianista y que no sobreviviría. Y se lo lleva de vuelta a casa.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
¡Nooo! Ese pulpo ahora le contará nuestras debilidades a sus congéneres y pronto vendrán a por nosotros. :tinfoil:
Fhtagn R'lyeh!
