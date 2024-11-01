·
10
meneos
197
clics
Hazte tu propio NAS: edición 2026 [eng]
Un NAS DIY de 8 bahías con red 10GbE, TrueNAS 25.10.0.1, una CPU Intel N355, 32 GB de RAM DDR5 y un formato bastante compacto que ocupa menos de 20 litros de espacio en tu oficina
diy
nas
intel
tecnología
12 comentarios
#2
Supercinexin
Anda y cómprate un QNAP o un Synology, por la misma pasta o menos de lo que te va a costar ese engendro que parece hecho en una clase de pretecnología de la EGB, y dedica el tiempo a otras cosas.
6
K
65
#3
Tronchador.
#2
Entiendo que la gracia es dedicarle tiempo a estás cosas, aún que para eso es mejor hacerlo como dice 1, y no gastarse tanto dinero.
4
K
41
#6
tul
#2
ni de palo, te llevas una mierdaca que en cuanto decidan volver a las andadas y limitar los hds que puedes meterle se convierte en un pisapapeles
1
K
26
#7
Un_señor_de_Cuenca
#2
Hombre, se trata de un proyecto de hacértelo tú mismo. Supongo que la gracia también está en aprender y que conozcas las tripas del cacharro.
1
K
25
#9
tul
#7
los idiotas con pasta prefieren pagar un burdo sobreprecio con tal de que lleve la pegatinita de cualquier vendemotos
0
K
15
#1
Pacman
Pues a lo tonto le sale por mas de 1000 dolares
para eso pillas un sinology ya listo
Yo tengo este proyecto, con una raspberry y una caja vieja reutilizada. Coste menos de 250€ con discos duros y todo
1
K
17
#4
TonyStark
#1
estoy contigo, una Synology le da mil patadas por mucho menos de lo que le ha costado montar todo eso
2
K
30
#5
daff
Actualmente tengo un Qnap y antes tenía un Synology que se quedó pequeño y anticuado. Entre medias intenté montar uno con su versión Libre y una Raspberry pi pero al final, me salía más a cuenta uno montado, más compacto, actualizaciones constantes y menos dolores de cabeza
1
K
14
#12
PsySkeletor
Solo digo una cosa.
Ese señor se ha montado un nas con menoeria sin ECC….SIN ECC….buena suerte con el problema de la corrupción silenciosa de la RAM y encontrarte un día con datos corruptos que zfs no va arreglar por qué para el están bien.
Ese artículo habría que prohibirlo. Montar un nas sin ECC es como salir con el coche diluviando con ruedas lisas.
0
K
10
#8
jo3l
Yo tengo la caja del mismo fabricante, la Jonsbo n5, con la placa base china erying con cpu i9 11gen de portatil, y 5 discos de 10tb rodando todo sobre Unraid, arrastrando vm y dockers, plex, agentes ia, etc. Como curiosidad tengo una vm con el synology rodando, pero no para nas, sino para el downlad station, no hay mejor gestor de descarga torrent+emule todo en uno, con uin consumo medio de unos 100w.
Y para que lo uso? eehh paraaa, descargaaaar, isos de linux... si eso, que ocupan mucho espacio.
0
K
6
#10
tul
#8
100w? lo usas para calentar la casa ademas no?
1
K
35
#11
Torrezzno
#10
hombre un i9 te sirve de brasero
0
K
20
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
